فيديو.. مصطفى كامل يفتح النار على سما المصري: مابردش على عوالم

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رفض الفنان مصطفى كامل، اتهام الراقصة الاستعراضية سما المصري له بأنه أساء استغلال حق التقاضي ضدها، ولهذا حصلت على حكم براءة، قائلًا: "مابردش على عوالم".

وأضاف كامل، خلال لقائه بالإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أنا زعلان منك، ليه بتجيبي ناس بالمستوى ده، دي واحده بتحب تتصور في أوضة نوم، وبتحب الشتيمة"، متسائلًا :"هل بتستضيفيهم للشو الإعلامي؟ أم قناعة منك أنهم شخصيات مهمة؟".

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وتابع: "الدولة ليه بتسيب الناس اللي بتعمل فيديوهات دعارة؟".



