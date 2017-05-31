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"رأس ترامب" تطيح بممثلة كوميدية أمريكية من شبكة سي إن إن

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مصراوي Masrawy

"رأس " تطيح بممثلة كوميدية أمريكية من سي إن إن

11:03 م الأربعاء 31 مايو 2017

الممثلة الكوميدية كاثى جريفن

واشنطن - (د ب أ)

قالت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الأربعاء، إنها أنهت تعاقدها مع الممثلة الكوميدية كاثى جريفن بسبب ظهورها ممسكة بصورة رأس مقطوعة ملطخة بالدماء للرئيس دونالد ترامب.

وظهرت جريفن، وهي ضيفة مشاركة في برنامج تقدمه الشبكة، وهي تمسك فيما يبدو أنه قناع لرأس ترامب مقطوعة في الصورة.

وأصدرت جريفن اعتذارا، ومع ذلك، فقدت عملها في الشبكة الأمريكية.

وقالت سى ان ان على موقع تويتر إنها أنهت اتفاقها مع كاثى جريفن بشأن الظهور في برنامج عشية ليلة رأس السنة".

وقبل ساعات من فسخ العقد، اعترفت جريفن أن الصورة البشعة تجاوزت الحدود.

وقالت في اعتذارها: "الصورة مقلقة للغاية، وأفهم كيف تسيء إلى الناس، لم يكن الأمر مضحكا.. أتوسل أن تسامحوني، لقد ارتكبت خطأ وكنت مخطئة".

وقال ترامب إن جريفن يجب أن تخجل من نفسها. وأضاف ترامب على تويتر إن أطفاله، وخاصة بارون، 11 عاما، يواجهون أوقاتا صعبة بسبب هذه الصورة.

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