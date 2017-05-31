البابا تواضروس: مصر تتكامل بمسلميها ومسيحييها..والجيش ثأر لشهدائنا في المنيا

القاهرة- (أ ش أ):

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تتكامل بمسلميها ومسيحييها، مضيفا أن الضربات الجوية التي نفذها الجيش ثأرت للشهداء.

وقال البابا تواضروس، في عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي بالأنبا رويس داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، "نتذكر إخوتنا في المنيا، حياتهم روحانيتهم، إيمانهم القوي. ونعزي أنفسنا بأن الله اختارهم وهم في طريقهم للدير، موضع صلاة وراحة للقلب وفي الغالب كانوا صائمين كعادة الأقباط لكي يأخذوا بركة الدير ويتناولوا."

وأضاف البابا: "ثم جاءت تداعيات هذا الحادث بكل قسوته وعنفه، ظهر إيمانهم وقوته رغم المرارة والقسوة والمعاناة، نؤمن أن الله صاحب الأمر أولا وأخيرا. به نحيا ونتحرك ونوجد، هو ضابط الكل ونرى العنف والإرهاب والجريمة لكن عين الله ترى كل شيء، وتعطي فرصة لكي يتوب الإنسان، فالله يتمهل لكن الكلمة الأخيرة له".

وتابع: "نذكر أسرهم بكل ألمهم الشديد وتألم الكنيسة والأقباط والمصريين. إلا أن هذا الحدث يسيء إلى مصر أولًا وأخيرًا، فمصر وطن مهم وكل ما يحدث فيه يكون تحت المجهر، وقد استقبلنا تعزيات من الداخل والخارج رؤساء وبطاركة وقادة كنائس ومن الداخل سيادة الرئيس وربما كانت الضربة الجوية جزء من ثأر مصر كلها".

وقال البابا تواضروس: "أقدر انفعال أبنائنا ومشاعرهم الملتهبة، ويوجد اتصال مستمر من المكتب الباباوي مع جهات أمنية وصحية، ومصر تتكامل بشعبها مسلميها ومسيحيها. ووجودنا معًا يشكل لوحة مصر ولا غني لأحد منا عن الآخر وهذا أمر مفهوم لدى الكافة."

ودعا البابا تواضروس إلى التعقل أمام هذه الحرب الجديدة، قائلاً "هذا نزيف في جسد مصر، وطبيًا النزيف هو أخطر الأعراض. أرجو أن نتنبه أن النار لن تطفئ بالنار بل بالماء.. أتوقع من الجهات المسئولة أن تقوم بواجبها كاملًا ولا أريد تسمية جهه بعينها. نحن نحتاج إلى الصبر والهدوء والتفكر في كل كلمة".

وقال البابا: "كان لي مكالمة طويلة اليوم مع رئيس مجلس النواب علي عبد العال وتوافقنا أن هناك جهات كثيرة يجب أن تتحرك من أجل سلامة مصر. الله يعمل ويرى ويتمهل، يجب أن يكون هناك عدم تهاون مع أي فكر أو تطرف لأن هذا له عواقب وخيمة وأدعو الجميع لعدم التهاون، مصر هي كل مواطن فينا والأمر يحتاج إلى المسئولية المجتمعية لنا جميعا".

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