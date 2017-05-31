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السبت.. افتتاح معرض "المرأة قوة السلطة والإيمان" ببيت السناري

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مصراوي Masrawy

السبت.. افتتاح معرض "المرأة قوة السلطة والإيمان" ببيت السناري

10:49 م الأربعاء 31 مايو 2017

ارشيفية

كتبت-نسمة فرج:

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، معرض "المرأة.. قوة السلطة والإيمان" الذي ينظمه بيت السناري بيت الثقافة والفنون والعلوم التابع لمكتبة الإسكندرية، بالاشتراك مع متحف الفن الإسلامي في ماليزيا واللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت القبل.

ويبرز المعرض مجموعة من لوحات الفن الإسلامي المرتبطة بتراث المرأة في الحضارة الإسلامية كتاج محل الذي يعد رمزًا دوليًا للحب والوفاء، وتراث السلطانة رضية من الهند، والملكة أروى الصليحية ملكة اليمن والتي كان عصرها عصر ازدهار في اليمن، وشجر الدر التي ارتبطت بنهاية العصر الأيوبي وبداية العصر المملوكي.

كما يتضمن صور أزياء الملكات والأميرات والمجوهرات ومهد طفل ولوحات مستشرقين للمرأة المسلمة. ويعد هذا المعرض بداية لسلسلة معارض تبرز الحضارة الإسلامية خاصة المناطق التي لم يتم إبرازها في العقود الأخيرة، وذلك من خلال مركز الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية.

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