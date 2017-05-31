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إطلاق قذائف صاروخية على ناقلة نفط بمضيق باب المندب

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مصراوي Masrawy

إطلاق قذائف صاروخية على ناقلة نفط بمضيق باب المندب

10:53 م الأربعاء 31 مايو 2017

إطلاق قذائف صاروخية على ناقلة نفط بمضيق باب المندب

ارشيفية

القاهرة – (مصراوي)

أطلق مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، قذائف صاروخية نحو ناقلة نفط في مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر قرب اليمن، وذلك وفقًا لبيان للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء رويترز أن المسلحين هاجموا الناقلة "إم.تي موسكي" التي ترفع علم جزر مارشال في جنوب مضيق باب المندب. وتبلغ حمولة الناقلة 70362 طنا.

واستبعد البيان أن يكون الهجوم من تنفيذ قراصنة، ورجح أن يكون مرتبطا بالاضطرابات المستمرة قبالة السواحل اليمنية.

ويشهد اليمن حربًا طاحنة منذ أكثر من عامين بين قوات الحوثيين المعارضين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم دوليًا.

كما تقود المملكة العربية تحالفًا عربيًا إسلاميًا يستهدف إلى تمكين منصور هادي من الحكم والقضاء على تمرد الحوثيين المدعومين من إيران.

وذكرت رويترز أن قرابة أربعة ملايين برميل من النفط الخام يمر يوميا عبر مضيق باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وجزر مارشال هي دولة تقع بالمحيط الهادي الغربي وتحصل على دعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية.

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