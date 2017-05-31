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المنظمة الدولية للهجرة: مهربو البشر "يكسبون" 35 مليار دولار سنويا

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مصراوي Masrawy

المنظمة الدولية للهجرة: مهربو البشر "يكسبون" 35 مليار دولار سنويا

10:42 م الأربعاء 31 مايو 2017

ارشيفية

جنيف -) أ ش أ(

قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينج، إن مهربي البشر يكسبون نحو 35 مليار دولار سنويا على مستوى العالم، ويحركون مأساة المهاجرين الذين يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وكشف سوينج، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء أن عددا من ماتوا أثناء عبور البحر المتوسط بلغ 1700 حتى الآن هذا العام، قبل موسم الصيف، بالمقارنة مع 3700 في عام 2015 بكامله، و5 آلاف في العام الماضي.

وأضاف على هامش مؤتمر عن الهجرة "علينا أن نتوخى الحذر الآن لأن هؤلاء هم من علمنا بموتهم، لكن كم عدد الجثث التي غرقت في البحر المتوسط أو دفنت في رمال الصحراء الكبرى؟"، وتابع "هذه هي المأساة، ولذلك نحرص بشدة على محاولة تحذير المهاجرين من المهربين. المهربون هم في الحقيقة المشكلة الأكبر.(يكسبون) نحو 35 مليار دولار سنويا، ونحن نعلم أنهم يكسبون أموالا كثيرة عبر البحر المتوسط".

وأشار سوينج إلى أن تهريب البشر الآن يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي عالمي بعد تهريب السلاح والمخدرات، لافتاً إلى أن ليبيا أصبحت نقطة مهمة لانطلاق المهاجرين من إفريقيا، حيث ينتشر انعدام القانون، بعد 6 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، ويقول المهاجرون إن ظروف المعيشة في مراكز المهاجرين التي تديرها الدولة مروعة.

ولفت لاسي سوينج الذي زار ليبيا في مارس الماضي، إلى أن المنظمة "مستعدة للذهاب"، وإعادة طاقمها الدولي للعمل في ليبيا في مراكز المهاجرين، لكن الأمم المتحدة لم تسمح لها بعد بذلك.

وقدمت المنظمة ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أمس، خططا في جنيف لزيادة عملها في ليبيا.

وقال سوينج إن المنظمة مستعدة لمساعدة بشأن النازحين داخليا في ليبيا، والعمل في مراكز المهاجرين.. وتتزايد أعداد من يموتون وهم يفرون من أفريقيا ومناطق أخرى، بسبب الصراعات والأزمات الإنسانية، محاولين الوصول إلى أوروبا، عن طريق ليبيا، ويشجعهم على ذلك مهربون.

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