رغم التواجد في التتش.. "متعب" يحضر احتفال الدوري متأخرًا

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تخلف عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الحضور لاحتفال الفريق بدرع الدوري، والذي أقيم على ملعب مختار "التتش" بالجزيرة، بمناسبة حصوله على اللقب رقم 39 في تاريخه.

ورغم تواجد متعب في غرفة خلع ملابس التتش بصحبة بناته تمارا وسيلين إلا أنه حضر الاحتفالية متأخرا.

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ولم يلتقط متعب الصور التذكارية مع زملاؤه حيث لحق صورة أخيرة في نهاية الإحنفالية وبصعوبة.

وتوج الأهلي، بلقب الدوري للمرة 39 في تاريخه، بعد تعادله مع مصر للمقاصة، يوم الإثنين الماضي بهدفيبن لكل منهما في مباراة الجولة 30 من المسابقة.