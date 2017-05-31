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رسميًا.. منتخب المحليين يطلب ضم ثلاثي الزمالك

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رسميًا.. منتخب المحليين يطلب ضم ثلاثي الزمالك رسميًا.. منتخب المحليين يطلب ضم ثلاثي الزمالك

التحرير

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أكد طارق السيد، المدرب المساعد لمنتخب للمحليين، أن الجهاز الفني أرسل فاكسًا لنادي اليوم رسميًا، يطلب فيه ضم الثلاثي محمد ابراهيم واحمد ابو الفتوح ومحمود الونش لمعسكر يونيو المقبل.

قال السيد إن الجهاز الفني يأمل في موافقة الزمالك على انضمام اللاعبين مؤكدًا أن الأندية يجب أن تساند منتخب المحليين.

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ومن المقرر أن يخوض منتخب المحليين، مباراتين وديتين خلال المعسكر المقبل، الأولى أمام ليبيا، يوم 5 يونيو، والثانية يوم 11 لكن لم يتحدد طرفها الأخر حتى الأن وإن كان الليبي هو الأقرب لها أيضا.

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التحرير

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