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الأهلي يعرض إنجازات فريق الكرة في إحتفالية درع الدوري

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الأهلي يعرض إنجازات فريق الكرة في إحتفالية درع الدوري الأهلي يعرض إنجازات فريق الكرة في إحتفالية درع الدوري

التحرير

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قام مسؤولو النادي الأهلي، بإحضار شاشة عرض في ملعب التتش بالجزيرة، وذلك لعرض إنجازات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال احتفالية درع الدوري التي تقام الآن في ملعب مختار التتش.

ويقيم الأهلي احتفالية للفريق بعد تتويجه بالدرع رقم 39 بعد التعادل أمام المقاصة أول أمس الإثنين.

ويحضر الفريق والجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، والجهاز الإداري والطبي، ومجلس إدارة النادي برئاسة محمود طاهر، الإحتفالية.

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وحرص عدد من اللاعبين على إصطحاب أبنائهم لإلتقاط الصور التذكارية معهم خلال الحفل.

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التحرير

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