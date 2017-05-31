محمد صلاح ينتقل إلى ليفربول

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وافقت إدارة نادي ليفربول على دفع المبلغ المطلوب من نادي روما، من أجل التخلي عن النجم محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية فإن ليفربول وافق على دفع 43 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 50 مليون يورو للتوقيع مع اللاعب المصري.

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وسيمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول لأربعة أعوام مقبلة، ويتبقى حاليا الفحص الطبي الذي سيتم الجمعة المقبلة قبل اتمام الصفقة بشكل نهائي.

وكان محمد صلاح قد لعب مع تشلسي في إنجلترا قبل انتقاله إلى فيورنتينا ومن ثم روما الإيطاليين، وتألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي بتسجيله 19 هدفا وصناعة 15 هدفا.