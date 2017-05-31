أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32 -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| مرتضى منصور لـ «كوبر»: «إنت بتجامل الأهلي عشان إعلان الفتة»

Google+ Print
فيديو| مرتضى منصور لـ «كوبر»: «إنت بتجامل الأهلي عشان إعلان الفتة» فيديو| مرتضى منصور لـ «كوبر»: «إنت بتجامل الأهلي عشان إعلان الفتة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجم ، رئيس نادي ، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على خلفية اختيارات الأخير لقائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهة تونس في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وتابع «مرتضى»، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأبيض، اليوم الأربعاء، «واضح كوبر وهو بيختار كان متأثر بالمغص اللي جاله في إعلان فودافون، عيب إنت راجل كبير مش صغير وخليك محترم».

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، «لما تختار 10 من الأهلي و5 من الزمالك، أنا ممكن أقولك مش هيروحولك، إنت راجل متعصب وبتجامل الأهلي عشان فودافون هى اللي عاملة الإعلان بتاع الفتة».

شاهد أيضا

واستكمل، «إحنا صاحيينلك كويس قوي، والمفروض بعد التسمم اللي جالك ده تروح على بلدك، إنت أسوأ دعاية لمصر».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان

8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان

فيديو| طارق سليمان: كنا نتمنى احتفال الجمهور معنا

فيديو| طارق سليمان: كنا نتمنى احتفال الجمهور معنا

فيديو| مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم حسام عاشور: الفترة حرجة

فيديو| مدرب المنتخب يكشف أسباب ضم حسام عاشور: الفترة حرجة

فيديو| رضا عبد العال عن «اختيارات المنتخب»: كوبر «بيعاند» مصر

فيديو| رضا عبد العال عن «اختيارات المنتخب»: كوبر «بيعاند» مصر