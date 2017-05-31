فيديو| مرتضى منصور لـ «كوبر»: «إنت بتجامل الأهلي عشان إعلان الفتة»

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هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على خلفية اختيارات الأخير لقائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهة تونس في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

وتابع «مرتضى»، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأبيض، اليوم الأربعاء، «واضح كوبر وهو بيختار كان متأثر بالمغص اللي جاله في إعلان فودافون، عيب إنت راجل كبير مش صغير وخليك محترم».

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، «لما تختار 10 من الأهلي و5 من الزمالك، أنا ممكن أقولك مش هيروحولك، إنت راجل متعصب وبتجامل الأهلي عشان فودافون هى اللي عاملة الإعلان بتاع الفتة».

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واستكمل، «إحنا صاحيينلك كويس قوي، والمفروض بعد التسمم اللي جالك ده تروح على بلدك، إنت أسوأ دعاية لمصر».