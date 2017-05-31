«مجهود مبذول».. مشاهير أشادوا بـ«رامز تحت الأرض»

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يتعرض الفنان رامز جلال لكثير من الانتقادات بسبب برامج الكاميرا الخفية، التي يقدمها في كل عام من شهر رمضان، بينما يشهد هذه السنة برنامجه "رامز تحت الأرض" تعليقات إيجابية من بعض زملائه بالوسط الفني، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عرض مقالبه على شاشات التليفزيون، على الرغم من انتقادات البعض له والاتهامات الدائمة الموجهة ضده بفبركة برامجه.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز المشاهير الذين أشادوا بـ"رامز تحت الأرض"..

- ياسر جلال

أصدر الفنان ياسر جلال، شقيق رامز، بيانًا صحفيًا يشيد من خلاله ببرنامج الأخير، وعبّر عن فخره بشقيقه الأصغر كونه حاز على أعلى نسب مشاهدة في أوائل فترات عرضه على شاشة "إم بي سي مصر"، وأضاف أنه يشعر بالرضى التام عما يقدمه رامز، مشيرًا إلى عدم ظهوره معه بأي برنامج من برامجه بسبب علمه بجميع أفكار المقالب وكواليسه.

- نادية الجندي

بعد ظهور "نجمة الجماهير" نادية الجندي بمقلب "رامز تحت الأرض"، أشادت بفريق عمل البرنامج وفكرته من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، حيث قالت: "ردًا على استفسارات بعد عرض برومو رامز تحت الأرض، طبعاً إنتوا عارفين أنا برفض الظهور فى مثل هذه البرامج ولا أحبذ الظهور فيها ورامز جلال حاول يوقعنى طول السنوات الماضيه لكن دون جدوى ومعرفش".

وأضافت نادية: "وحصل المقلب المرة دى وكانت عن طريق الإعلامى نيشان، الذى عملت معاه حلقة قوية فى برنامج أنا والعسل، وهو الذى دعانى للتسجيل معاه فى برنامج جديد حيقدمه فى شهر رمضان فى أبو ظبى، وبعد التسجيل طلب منى الذهاب إلى الصحراء لتسجيل برومو للحلقة.. وهناك تم عمل المقلب من رامز جلال، وكنت معترضة جداً فى الأول بعد المقلب وانفعلت وطالبت بإيقافها وعدم عرضها ولكن بعد ما هديت من الصدمة فكرت لقيت إنها مغامرة جديدة عليا وجمهورى عمره ماشافنى فى حاجة زى كده فوافقت على عرضها".

وتابعت: "وللحقيقة وشهادة حق العمل معمول على أعلى مستوى فى التكنيك والإبهار ومجهود مبذول من جميع العاملين فيه، وبالنسبة ليا مغامرة غريبة وجديدة فى حياتى لم أتعرض لها من قبل، مع العلم تم تسجيل الحلقة فى بداية البرنامج وفى بداية تسجيل حلقاته قبل ما يثار حوله أى جدل الفترة الماضية وكل سنة وأنتم طيبين".

أمير عيد

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غرّد المطرب أمير عيد من خلال تدوينة له عبر موقع "تويتر"، قائلاً: "الحقيقة مشاهدة برنامج رامز جلال عموماً ممتعة ومضحكة، وفي وجهه نظري مش تمثيل".

أوس أوس

علّق الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" على ظهور الفنان مصطفى خاطر بإحدى حلقات "رامز تحت الأرض" وأبرز إعجابه بالحلقة، عن طريق حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قائلاً: "معلش يا خاطر.. برافو يا رامز".

خالد جواد

نشر رامز جلال تعليق أحد مشاهير "السوشيال ميديا"، خالد جواد، عبر حسابه الخاص بموقع انستجرام، والذي رد على المنتقدين لبرامجه وأشاد به قائلاً: "اللى عمالين يتريقوا عليه ده واحد بيشتغل طول السنة هو وفريق بيتكون من حوالى 300 شخص عشان يفرحكم تلاتين يوم.. عشان وإنت قاعد بتفطر تشوف حاجه تخليك بس تبتسم.. اللى بيقولوا الفلوس اللى بتتصرف على البرنامج دى ما يحطوها فى حاجة خيرية أحسن.. بنك الطعام أو مستشفى 57357 .. إيه التفاهه اللى بيعملها دى!!".

وأضاف جواد قائلاً: "عاوز اقولك حاجة بس إن برنامج رامز ده اسمه project يعنى ميقلش عن أى مشروع من المشروعات الكبيرة اللى فاتحة بيوت ناس كتير وكتير أوى.. عشان هى مش مقتصره عليه وعلى المية شخص اللى معاه وبس لأ.. ده فى وكالات وقناة وسواقين ونجارين وعمال وصنايعيه واستورجيه ومخرجيين ومونتريين وموظفين ومديريين .. مشروع كامل!".

ووجّه رامز الشكر لخالد قائلاً: "الحمد لله شكراً يا خالد علي تقديرك وكلامك الجميل بجد فرحت قلبي وشكراً لكل اللي تبعوا في البرنامج ده علشان يطلع بالشكل ده والحمد والشكر لله من قبل ومن بعد".