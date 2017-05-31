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شاركت في «حلاوة الدنيا» وبهرت الجميع بجمالها.. معلومات لا تعرفها عن شقيقة «هند صبري»

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التحرير

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بمجرد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "حلاوة الدنيا"، استطاعت الممثلة الشابة سلمي أبو الضيف أن تلفت نظر المشاهدين بأدائها المتميز من خلال شخصية "علياء الشماع" شقيقة "هند صبري" بطلة العمل، والتي اعترفت لها بأنها مصابة بمرض السرطان، وبات الجمهور يتساءل عنها، خاصة وأنها تعتبر من الوجوه الجديدة التي تطل علينا في دراما رمضان هذا العام.

ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالي:

 1- سلمى أبو ضيف تبلغ من العمر 23 عاما وتدرس الإعلام

.

2- ببشرتها الخمرية وجاذبيتها الكبيرة، استطاعت سلمى أن تخطف الأنظار من خلال عملها كـ"موديل".

3- اقتحمت سلمى هذا المجال بعد تشجيع من إحدى صديقاتها التي شجعتها على حضور جلسة تصوير لإحدى العلامات التجارية على الإنترنت، لتبدأ رحلتها بعد ذلك في عالم الموضة.

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4- تعتبر جلسة التصوير التي خضعت لها مع بوتيك "EGO"، من أهم خطواتها في عالم عرض الأزياء، حيث تعتبرها إضافة كبيرة لمسيرتها المهنية.

5- قبل عملها بالتمثيل، كانت سلمى تخطط  للعمل في مجال الإعلام، وبدأت كمذيعة راديو حين كان عمرها 16 سنة.

 

6- تعتبر سلمى من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تمتلك ما يقرب من 60 ألف متابع حول العالم.

7- لم تقتصر مشاركات سلمى  في رمضان هذا العام على مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولكنها تشارك أيضًا  فى مسلسل "لا تطفئ الشمس"، بطولة الفنانة ميرفت أمين، وشيرين رضا، وأمينة خليل، والفنان محمد ممدوح، والفنان أحمد مالك، وتأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.

 

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التحرير

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