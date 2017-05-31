أبرزهم حفيد «الشناوي» ونجل «خالد صالح».. أقارب المشاهير يغزون دراما «رمضان 2017»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دائمًا ما يشهد الموسم الرمضاني في كل عام انطلاق عدد من المواهب الشابة، ويتنافس عدد كبير من أبناء النجوم في دراما رمضان الحالي، وطبقًا للمثل الشهير "ابن الوز عوام"، نجد أن أبناء الفنانين يستحوذون على عدد كبير من الأعمال الدرامية، وعلى الرغم من ضيق الحيز الذي ظهر فيه بعضهم ومحدودية أدوارهم؛ فإن بعضهم أثبت حضوره وانتزع الكثير من الاعجابات والإشادات من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ونرصد أبرز هؤلاء النجوم الشابة خلال التقرير التالي.

نجل خالد صالح

لفت نظر المشاهدين ظهور أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، في مسلسل "30 يوم"، حيث يجسد دور شقيق الفنان "آسر ياسين" الذي يدرس بالجامعة، ويحاول طوال الوقت أن يساعد شقيقه في كل الظروف المحيطة بالعائلة، وحظى أحمد على إعجاب الكثيرين لما يتمتع به من موهبة ملحوظة.





عمر طلعت زكريا

يشارك أيضًا الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، نجل الفنان طلعت زكريا في مسلسل "ظل الرئيس"، الذي يدور حول داخل كواليس الرئاسة، في فترات ثورة 25 يناير، من خلال شخصية ضابط حرس جمهوري يقوم ببطولتها الفنان "ياسر جلال"، حيث ينقذ الرئيس من محاولة الاغتيال ثم يتقدم باستقالته، ولكن قتل زوجته يدفعه إلى العودة للخدمة من أجل البحث والانتقام.

المسلسل من بطولة ياسر جلال ومحمود عبد المغني وعلا غانم وهنا شيحة ودينا فؤاد وعزت أبو عوف، ومن تأليف إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.







عمر الشناوي

بعد نجاحه في مسلسل "الأب الروحي" لفت الفنان الشاب عمر الشناوي، حفيد الفنان الكبير كمال الشناوي، الأنظار إلى موهبته٬ وهو العمل الذي دفعه ليكون مرشحًا للمشاركة في عملين في الموسم الرمضاني الحالي وهما "ظل الرئيس"، و "كلبش".

شاهد أيضا

أحمد عبد لله محمود

شارك أيضًا الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود هذا العام بمسلسل "وضع أمنى"، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي حول شخصية تدعى "حسن"، يقوم بدورها الفنان عمرو سعد، حيث يعيش في حارة شعبية ويتورط في قضية يدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه لا يستطع الزواج من الفتاة التي يحبها في الحارة، ليقرر في النهاية الانتقام من الأشخاص الذين ظلموه وأدخلوه السجن

مسلسل "وضع أمني" بطولة عمرو سعد، وريهام حجاج، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، ورانيا منصور، و إنتاج تامر مرسى، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج مجدي أحمد على.

الفنان أحمد جمال

يشارك أيضًا حفيد الفنان فريد شوقي، الفنان محمد جمال، في 3 أعمال رمضانية هذا العام، وهي "أرض جو" مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل "اللهم إني صائم"، مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "وضع أمني" بطولة الفنان عمرو سعد.



