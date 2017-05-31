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أهالي الزمالك يطالبون المحافظ بإزالة التعديات على نهر النيل

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أهالي الزمالك يطالبون المحافظ بإزالة التعديات على نهر النيل أهالي الزمالك يطالبون المحافظ بإزالة التعديات على نهر النيل

التحرير

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يشن سكان حي حملة ضد المباني المخالفة على النيل، تزامنا مع حملة الدولة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وقال هاني القللي أحد سكان الزمالك، إنه تم رفع مذكرة إلى محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد تطالبه بإزالة التعديات على النيل، لافتا إلى أن هناك مبان مخالفة بطول نهر النيل، منها؛ المبنى المقام على نيل شارع أبو الفدا بالزمالك، والمخالف لكل اللوائح والقوانين الخاصة بحق المواطن في رؤية النيل، وكذلك مخالف للقوانين المنظمة للارتفاعات في هذا المكان، لافتا إلى أن هناك قرار إزالة صادر بشأنه من حي غرب القاهرة يحمل رقم 192 بتاريخ 9 يونيو 2014.

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وأضاف القللي أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح نحو إزالة كافة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، يجب أن تتحرك محافظة القاهرة للتخلص من المخالفات على نهر النيل.

جدير بالذكر أن أهالي الزمالك كانوا قد شنوا حملة ضد المراكب العائمة غير المرخصة والمنتشرة بطول نهر النيل بمنطقة الزمالك، كما تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين في هذا الشأن.

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التحرير

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