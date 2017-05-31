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نائبة تطالب بمواجهة وزير البيئة .. و«عبد العال» يرفع الجلسات لـ12 يونيو

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نائبة تطالب بمواجهة وزير البيئة .. و«عبد العال» يرفع الجلسات لـ12 يونيو نائبة تطالب بمواجهة وزير البيئة .. و«عبد العال» يرفع الجلسات لـ12 يونيو

التحرير

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أصرت النائبة فراج عضو مجلس النواب، على موقفها من وزير البيئة خالد فهمى، وأنه تم احتجازها فى أحد المحميات التابعة لوزارة البيئة، مطالبة بحضوره لقاعة البرلمان ومواجهته بما حدث قائلا "لدى المستندات والأدلة التى تثبت صحة موقفى من وزير البيئة".

وجاء ذلك بعد أن ناقشت لجنة الطاقة، أمس الثلاثاء، في غياب شيرين فراج، وأكدت على اندهاشها من مناقشة هذا الأمر في عدم حضورها أو إبلاغها، مشيرة إلى أنه تناقشت مع رئيس اللجنة فى هذا الشأن وقال لها "ده طلب إحاطة محال من رئيس المجلس وتمت دراسته بحضور وكيل المجلس".

وعقب على حديثها النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة، مؤكدا أن حالة وفاة منعت حضوره من اجتماع الجلسة أمس، مشيرا إلى أن وكيل المجلس هو من أدار الجلسة.

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يشار إلى أن وزير البيئة حضر أمس للبرلمان؛ لمناقشة أزمته مع النائبة شيرين فراج، إلا أن الاجتماع تم في غياب فراج.

فيما رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، وأعلن عن انعقاد الجلسة العامة المقبلة يوم 12 يونيو المقبل.  

ووافق المجلس نهائيا خلال جلسته العامة اليوم، على كل من قانون تعويضات عقود المقاولات والخدمات العامة، وقانون السجل التجارى، والحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضى.

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التحرير