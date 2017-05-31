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صرف معاشات يونيو في كافة فروع بنك ناصر بدءًا من الغد

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صرف معاشات يونيو في كافة فروع بنك ناصر بدءًا من الغد صرف معاشات يونيو في كافة فروع بنك ناصر بدءًا من الغد

التحرير

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قرر بنك ناصر الاجتماعى، فتح كافة فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعًا، غدًا الخميس والأحد المقبل، اعتبارًا من الساعة السابعة صباحاً لصرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو، وذلك بدلا من صرف المعاشات فى اليوم العاشر من الشهر كما هو معتاد. 
 
وقال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، فى تصريحات، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء بتوجيه من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، للتخفيف عن أصحاب المعاشات بمناسبة شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه برغم توافر العديد من ماكينات الصارف الآلي بالبنك بالإضافة إلى اشتراك البنك في نظام " 321 " والذي تتيح لعملاء البنك الصرف من أي ماكينة صارف آلي تتبع أي بنك آخر إلا أن فتح فروع البنك منذ الصباح الباكر يأتي حرصا على وصول الخدمة للمستحقين وبخاصة الفئات غيرالقادرة على التعامل مع ماكينات الصراف الآلي.
 
جدير بالذكر إن جميع أصحاب المعاشات سيصرفون يوم 1 يونيو سواء من بنك ناصر أو من البريد أوالبنوك المصرية ويبلغ إجمالي أصحاب المعاشات 7.2 مليون صاحب معاش يقومون بصرف المعاشات بأنفسهم  إضافة إلى الكثيرين ممن يقومون بصرف المعاشات عن عائل الأسرة. 

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