البرلمان يوافق على قرار رئاسي حول الاحتياجات التعليمية للاجئين في مصر

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وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الذى ألقاه النائب هانى أباظة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا، بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/12/2016.

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وكان البرلمان قد وافق أيضا على مشروع قانون السجل التجارى بعد مراجعته فى مجلس الدولة، عملا لحكم المادة 175 من لائحة المجلس، بالإضافة للموافقة على إحالة 3 اقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وفقا لما انتهت إليه تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة عليها وإحالتها للجان المختصة.

