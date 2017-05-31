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عضو بـ«مجلس الصحفيين»: النقابة لن تصبح أداة للأمن

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عضو بـ«مجلس الصحفيين»: النقابة لن تصبح أداة للأمن عضو بـ«مجلس الصحفيين»: النقابة لن تصبح أداة للأمن

التحرير

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استنكر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين تقديم رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد بلاغا إلى نقيب الصحفيين والنائب العام ضد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، وانتقد "كامل" أسلوب إدارة "مكرم" للمجلس الأعلى.

ونشر عضو مجلس نقابة الصحفيين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأربعاء رأيه الشخصى فيما تقدم به رئيس الأعلى للإعلام ضد عيسى قائلا: "علمنا أن نحترم الكبير، ولكننا تعلمنا أيضا أن الكبير هو من يحترم نفسه".
وشدد كامل فى رسالته التى وجهها لمكرم، قائلا: "أذكر الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بأنه كان نقيبا للصحفيين في يوم من الأيام، أذكره بأن النقابة لن تصبح أبدا أداة للأمن، أذكره بأنني كنت أتمنى أن يظل نقيبا سابقا لا مقدم بلاغات!".

وتابع كامل: "أذكره بأن دور المجلس الذي يرأسه هو حماية المهنة والعاملين بها وتقويمهم في حالة التجاوز، وأذكره بالعرف النقابي الشهير (النقابة قبل النيابة)، أذكره بمطالبات النقابة على مدار تاريخها للنيابة العامة بتحويل قضايا النشر للجنة التأديب بالنقابة، أذكره بأن صفوت الشريف وهو لم يكن صحفيا ولا نقيبا، لم يجرؤ على فعل مثل هذه السابقة الخطيرة حتى عندما اعتبر مقال عبدالحليم قنديل سبا لمبارك قام بتقديم شكوى للنقابة ولم يلجأ للقضاء، وأذكره بأنه وفقا لقانون النقابة في حالة لجوئه للإجراءات القضائية ضد زميل صحفي يسقط حقه في اتخاذ أية إجراءات نقابية وبالتالي ليس له حق التقدم بشكوى ضده للنقابة، وأخيرا أذكره بأنه يحمل كارنيه النقابة في جيبه وأوصيه بقراءة قانون النقابة بتمعن".

محمود كامل

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