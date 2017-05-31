"الأعلى للإعلام": حذرنا القنوات.. ونحقق في شكاوى ضد "الحرباية وأرض جو"

كتبت- مروة شوقي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، الأربعاء، إن المجلس أرسل خطابات إلى القنوات الفضائية كافة تضمنت إنذار بعدم بث أي مواد تتضمن ألفاظًا مخالفة للقانون أو مشاهد عنف غير مبررة وخارج السياق الدرامي ضمن الأعمال الدرامية المعروضة على شاشاتها خلال شهر رمضان.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الخطاب تضمن إعلام القنوات باتخاذ المجلس اجراءات رادعة وفورية تجاه أي مخالفات، منها وقف بث للأعمال المخالفة، متابعًا:" المجلس لن يرسل إنذارات أخرى في هذا الشأن بل سيتخذ إجراءات فورية ضد المخالفين".

وبحسب، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، فإن المجلس قد أعلن أن لجنة الرصد والتقييم ستتولى متابعة كل ما يبث على الشاشات وخاصة مسلسل "الحرباية" وآخر يدعى "أرض جو"، لما وصل إلى المجلس من شكاوى عديدة تشير إلى احتواء المسلسلين إهانة للمرأة واستخدام ألفاظ مخالفة للقانون.

وأضاف: "المجلس ارتأى إتاحة مدة أكبر للحكم على الأعمال الدرامية حتى لا يكون الحكم مبكرًا، لكن سنولي مسلسلي "الحرباية وأرض جو"، العناية بالتحليل والرصد، حيث أن المجلس يولي عناية فائقة لما يرد إليه من شكاوى الجمهور فيما يخص الأعمال الفنية".

كان المجلس خصّص رقم "واتس آب" لتلقي شكاوى الجمهور، ومعرفة آرائهم فيما يبث في شهر رمضان عبر شاشات الفضائيات.​\

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة