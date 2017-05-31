ترامب سيوقع قرارا لا ينقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس

واشنطن - (د ب أ)

قالت مصادر دبلوماسية ومصادر مسؤولة بالإدارة الأمريكية، لشبكة سي ان ان "الإخبارية ،اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب، سيوقع قرار تمديد بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، ليتفادى في الوقت الحالي جدل نقلها إلى القدس.

كان ترامب قد وعد، خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2016، بأنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما تطالب به السلطات الإسرائيلية منذ عدة سنوات.

وقال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية إن ترامب ما زال يدعم الخطوة لكنه يعتقد أنه مع إمكانية إطلاق مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن الوقت ربما لا يكون مناسبا لإغضاب الفلسطينيين بنقل السفارة إلى القدس.

وتوقيع ترامب المحتمل للقرار هذا الأسبوع سيؤجل عملية النقل لمدة 6 أشهر على الأقل. ووقع كل الرؤساء الأمريكيين مثل القرار مرتين سنويا منذ عام 1995. وأقرّ الكونجرس في ذلك العام قانوناً ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل". لكنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة أشهر لحماية "مصالح الأمن القومي".

ووقع الرئيس السابق باراك أوباما أمر تأجيل النقل في نهاية ولايته في كانون أول /ديسمبر، وتنتهي صلاحية هذا القرار منتصف ليل الأربعاء الخميس بتوقيت واشنطن.

يذكر أن المسؤولين الفلسطينيون هددوا بالغاء الاعتراف باسرائيل حال قامت الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل ابيب ، حيث يعتبرون أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المتنازع عليها سيدعم ادعاء إسرائيل بأحقيتها في امتلاك تلك المدينة كعاصمة لدولتها .

كما حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يمكن أن يؤدي إلى إشعال العنف وسيكون له آثار كارثية على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كان المسؤولون الفلسطينيون قد هددوا بالغاء الاعتراف باسرائيل حال قامت الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس

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