فيديو| مرتضى لعمرو ومرعي: «مصيبتك كبيرة وإحنا مش في طابونة يا حبيبي»

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فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو مرعي، مهاجم فريق إنبي، بعد تداول أنباء توقيعه لنادي النجم الساحلي التونسي، قائلًا «مش هتقدر تروح تونس يا حبيبي إنت ماضي للزمالك واتفقنا مع النادي بتاعك».

وأضاف «مرتضى» خلال مداخلة هاتفية اليوم الأربعاء، ببرنامج «ساعة رياضة» الذي يذاع عبر راديو هيتس: «إحنا مش طابونة، الزمالك مؤسسة رياضية محترمة، هتروح إزاى النجم الساحلي، ده إنت مصيبتك هتبقى أكبر في الاتحاد الدولي».

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، أنه يجب وضع حد لحالة الفوضى هذه، أن يتعاقد لاعب مع ناد جديد، رغم توقيعه لناد آخر.