بالصور .. محافظ السويس يتناول الإفطار مع المسنين والأيتام
بالصور .. محافظ السويس يتناول الإفطار مع المسنين والأيتام
09:39 م الأربعاء 31 مايو 2017
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السويس - حسام الدين أحمد:
تناول اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، طعام الإفطار، اليوم الأربعاء، مع نزلاء "دار الأمل والربيع للمسنين" بضاحية الملاحة، والأطفال الأيتام أبناء "دار الحنان للرعاية المتكاملة" و"دار الرحمة التابعة لجمعية حماية الأطفال" و"دار أنس ابن مالك للفتيات".
شارك في حفل الإفطار خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، وطلعت خليل وطارق متولي، عضوا مجلس النواب، والدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام الأوقاف، والقمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية السويس، وممثلي اتحاد الجمعيات الأهلية ومديرو الخدمات.
وعقب الإفطار دار حوار بين حامد ونزلاء دار الأمل عن أهمية المشاركة المجتمعية في الاهتمام بالمسنين والأيتام، ومشاركة الأطفال في الإفطار، وتشجيعهم على الصيام، وأهمية الاهتمام بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ليكونوا إضافة طيبة للمجتمع.
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