استرداد 516 فدانًا مملوكة للدولة في الدقهلية بـ5.6 مليار جنيه

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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، الانتهاء من إعداد البيان النهائي لإزالة التعديات واسترداد أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة مشيرا إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة من إزالة كافة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بنسبة 100%

وقال الشعراوى، فى بيان له اليوم الأربعاء، إن إجمالى ما تم استرداده من أراضي الدولة فى كافة جهات الولاية بلغ مليونى و 171.183 متر مربع بإجمالي مساحة 516.95 فدان، موضحا أن إجمالي حالات التعدى بلغت 16730حالة بمساحة 1095.11 فدان و الحالات المأهولة بالسكان بلغت 10692 حاله بمساحه 571.9 فدان و الحالات الغير مأهوله بلغت 5930 حاله بمساحه 516.95 فدان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذ عقده محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة لإعلان النتائج النهائية بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

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وأضاف المحافظ، أن القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات تبلغ 5 مليارات و565 مليون و750 ألف جنيه، مؤكدا أنه جرى تقديم إقرارات مكتوبة موقعة من جميع جهات الولاية على أراضي الدولة بنطاق المحافظة والتي تشمل الوحدات المحلية والسكة الحديد والري والآثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئه الاوقاف تفيد بانتهاء استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها ولاياتهم.

وأشار الشعراوى، إلى أن إجمالى الطلبات التى تقدم بها المواطنين الراغبين بتقنين وصلت لـ2802 طلب فى جميع جهات الولاية .

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتم دراسة تلك الطلبات من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضى وبشفافية تامه حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.