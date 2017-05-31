صور| فلاحو كفرالشيخ: حملات الإزالة أخدت أرضا نزرعها منذ 40 عاما

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

تضرر عدد من فلاحي كفر الشيخ، بسبب حملة الإزالة على التعديات التي أطلقتها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد الفلاحون أن الحملة لم تلتزم بهذه التوجيهات وأعلنت استرداد نحو 417 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في حين أنها أراضي مزروعة بكافة المحاصيل وأصحابها على استعداد تام بتقنينها.

قال السيد عبدالهادي درويش، فلاح بحوض ملاحة منيسة، بقرية الشهابية التابعة لمركز البرلس، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أعلن قيام أجهزة المحافظة بإزالة جميع التعديات على مساحة 417 فدانًا واستردادها، تحت زعم أنها أرض خالية من الزراعات بعكس حقيقة الأمر، حيث إن معظمعها مزروعة بجميع المحاصيل الحقلية المختلفة من القمح والذرة والبرسيم والطماطم والخيار والبطيخ وقرع العسل والبنجر، وبها مئات أشجار النخيل المثمرة بجميع أنواع البلح، بخلاف الجوافة ومحاصيل أخرى.

وأضاف درويش لـ"التحرير"، أن المزارعين توارثوا هذه الأراضي عن آبائهم، وتعيش من خلالها العديد من الأسر، كما أنهم شقوا الترع والمصارف بجهودهم الذاتية منذ أكثر من 40 عامًا، وفوجئوا خلال الساعات الماضية بحملة موسعة لإزالة هذه الزراعات المثمرة بلا رحمة، وضربوا عرض الحائط بتعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي ومجلس المحافظين بتقنين الأرض المملوكة للدولة.

وأضاف تامر منير وشقيقه وإيهاب، مزارعان من البرلس، أن المحافظ ترك الذين استولوا على آلاف ومئات الأفدنة من أراضي الدولة والمزارع السمكية دون رقيب أو حسيب، ويحاولون الآن إزالة نحو300 فدان مزروعة بكافة المحاصيل الزراعية المنتجة ضمن المساحة الإجمالية 417 فدانًا، وهذه الأرض خاصة بصغار المزارعين المعدمين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا سوى هذه الأرض، ويطلبون منذ سنوات عديدة تقنين أوضاعهم وشرائها بالسعر الذى تحدده لهم الدولة، بدلا من أن يضيع شقى عمرهم.

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وأوضح علي اليماني علي، وكامل إبراهيم العرابي، ومحمد البدون حمادي، وغيرهم من فلاحي البرلس، أنه عندما صدرت مؤخرًا تعليمات الرئيس السيسي بتقنين واضعى اليد على أرض أملاك الدولة سواء كانت أرض زراعية أو منازل مشغولة بالسكان تقدمنا بطلبات تقنين جديدة، ولكن تم تجاهلها.

وأكد عبدالرسول رشاد، فلاح، أنه ذهب برفقة ما يقرب من 200 مزارع، يوم السبت الماضي إلى ديوان عام المحافظة، اعتراضًا على محاولة نزع هذه الأرض دون وجه حق وبطرق ملتوية، وأبدوا رغبتهم الشديدة للمسئولين بالمحافظة طبقًا للقانون،.

وأضاف، تقابلنا مع المسئولين بالمحافظة، وتقدمنا بطلبات تقنين وسداد حق الدولة تطبيقًا لتوجيهات الرئيس، بينما تم إحالة الطلبات إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم للفحص، وفوجئنا جميعا بإعلان المحافظ باسترداده 417 فدانًا خاصة بهذه الأرض، وهذا بخلاف الحقيقة، وما زلنا متشبثين بأراضينا الزراعية التي قمنا باستصلاحها وشق الترع والمصارف بها حتى أصبحت منتجة لكافة المحاصيل الزراعية حتى لو كلفنا ذلك حياتنا.

من جهة أخرى أكد المهندس راضي أمين، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ لـ"التحرير"، أنه لا يعلم شئ عن هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة هي المسئولة عن استعادة حملات الإزالة، داعيًا المتضررين إلى تقديم شكوى وسيتم النظر فيها.