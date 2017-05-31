«كوستا» يقترح ضم «لوكاكو» لقيادة هجوم تشيلسي من بعده

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أكد الإسباني دييجو كوستا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه يرى أن البلجيكي روميلو لوكاكاو مهاجم نادي إيفرتون يمكنه أن يكون خليفته في فريق البلوز، في حالة رحيله عن قلعة ستامفورد بريدج الصيف الجاري، بعد 3 مواسم قضاها في لندن.

وكان اللاعب الإسباني الدولي أعلن في وقت سابق أنه لا يرغب في الرحيل عن تشيلسي، غير أنه إذا ما أراد الفريق اللندني بيعه، فإنه لن ينضم لفريق آخر سوى أتلتيكو مدريد.

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وعند سؤاله عن من يقود هجوم الفريق من بعده رد قائلا عبر صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأربعاء "لا أعلم من سيأتي بعدي لأن هذا قرار النادي، لكني اقترح ضم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون، لأنه لاعب مميز ويستحق ارتداء قميص تشيلسي".

وذكرت تقارير صحفية أن مسئولي إيفرتون لن يوافقوا على التخلي عن لوكاكاو بمبلغ أقل من 100 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه كان قد انضم لفريق التوفيز منذ ثلاثة مواسم قادمًا من البلوز مقابل 28 مليون جنيه إسترليني فقط.