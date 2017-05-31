شنجهاي الصيني يتأهل إلى دور الـ 8 من أبطال آسيا

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تغلب فريق شنجهاي الصيني على فريق جيانجسو سونينج الصيني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الالأربعاء، على استاد مركز نانجينغ الرياضي، في إياب الجولة الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

افتتح ايلكيسون دي أوليفيرا كاردوسو التسجيل للضيوف في الدقيقة الـ 34، وفي الدقيقة الـ 43 سجل زياوتيان هدف عكسي في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

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وفي شوط المباراة الثاني، سجل جيونغ هو هونغ الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 75، قبل أن يضيف زميله هدف التعادل في الدقيقة الـ 93، وقبل نهاية المباراة سجل هالك هدف الضيوف في الدقيقة الـ 94.

وكان فريق شنجهاي الصيني قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز في مجموع المبارتين (5-3).