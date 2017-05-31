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رئيس أوروجواي: نتطلع لمواصلة التنسيق المشترك مع مصر في كافة المجالات

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مصراوي Masrawy

رئيس أوروجواي: نتطلع لمواصلة التنسيق المشترك مع في كافة المجالات

08:41 م الأربعاء 31 مايو 2017

رئيس أوروجواي: نتطلع لمواصلة التنسيق المشترك مع مصر في كافة المجالات

القاهرة- (أ ش أ):

أكد تاباري فاسكيز، رئيس أوروجواي، الأربعاء، تطلع بلاده لمواصلة التعاون والتنسيق مع مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأضاف فاسكيز – خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح اليوم -، أنه لمس خلال المباحثات مع الرئيس السيسي وجود توافق كبير في الرؤى تجاه مختلف القضايا مبديا سعادته لزيارة مصر والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس دولة في أوروجواي منذ تدشين العلاقات عام 1932.

وقال إنه والرئيس السيسي اتفقا على مواصلة التنسيق في المحافل الدولية في ضوء عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وخاصة تجاه قضايا نزع السلام وحفظ السلام ومكافحة الإرهاب ومواجهة التغيرات المناخية .

وأبدى شكره لمصر حكومة وشعبا على الحفاوة الطيبة وحسن الاستقبال، منوها إلى أن مصر وأوروجواي تحتفظان بعلاقات صداقة ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والذي ترجع جذوره إلى عام 1932 حينما صدقت البلدين على اتفاق الصداقة.

ووصف العلاقات بين مصر وبلاده منذ عام 1932 حتى الآن بانها "متميزة"، لافتا إلى أنه والرئيس السيسي اتفقا على وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال استغلال الفرص المتاحة .

وأضاف أن مصر وأوروجواي سوف تعملان سويا لدعم العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات بين بلاده ومصر يتسق مع استراتيجية أوروجواي الرامية إلى تدعيم اندماجها وتعاونها مع القارة الإفريقية.


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