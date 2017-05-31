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القبض على نزيل بفندق ترامب لحيازته أسلحة نارية

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مصراوي Masrawy

القبض على نزيل بفندق لحيازته أسلحة نارية

08:47 م الأربعاء 31 مايو 2017

القبض على نزيل بفندق ترامب لحيازته أسلحة نارية

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ)

ألقت الشرطة في ولاية واشنطن الأمريكية على نزيل بفندق ترامب الدولي، الذي يقع على بعد خمسة مربعات سكنية من البيت الأبيض صباح اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف أسلحة نارية في سيارته، حسبما ذكرت السلطات.

وبحسب تقرير للشرطة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، تم استدعاء الضباط ليلة الأربعاء إلى الفندق الذي حل محل مبنى مكتب البريد، بناء على معلومة. وعثرت الشرطة على بندقية في "وضع واضح" داخل سيارة مركونة.

وأسفرت عملية بحث في المركبة عن العثور على بندقية من طراز "إيه آر- 15 بوشماستر" ومسدس من طراز جلوك و90 طلقة ذخيرة للسلاحين.

وعثرت الشرطة على مالك السيارة براين مولز /43 عاما/ من إدينبورو بولاية بنسلفانيا في غرفته بالفندق، حيث تم القبض عليه بتهمة حيازة أسلحة.

وأشاد عمدة واشنطن ميوريل باوزر بالشرطة على "الاستجابة السريعة للواقعة المتعلقة بشخص بحوزته سلاح ناري بطريقة غير مشروعة في عاصمة البلاد".

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