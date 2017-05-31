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ألف فدان تثير الجدل بين وكيل البرلمان والنائب محمد العتماني

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ألف فدان تثير الجدل بين وكيل البرلمان والنائب محمد العتماني ألف فدان تثير الجدل بين وكيل البرلمان والنائب محمد العتماني

التحرير

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جدلا واسعا بين النائب محمد العتمانى ووكيل البرلمان سليمان وهدان بسبب التعدى على 26 ألف فدان ببحيرة المنزلة.

واتهم محمد العتماني، عضو مجلس النواب، محافظ بورسعيد، بتضليل القيادة السياسية، فيما يتعلق بإزالة التعديات على بحيرة المنزلة.

وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن عدم التفرقة بين المواطنين في إزالة التعديات على بحيرة المنزلة كفيل بتوفير 60 ألف فرصة عمل للشباب.

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ووجه النائب الشكر للرئيس عبد الفتاح ، والقوات المسلحة، على دورها في دعم بحيرة المنزلة وإزالة التعديات.

ومن جانبه أكد النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان أن الأرض التى تحدث عنها النائب العتمانى يقطنها ما يقرب من 20 ألف نسمة، وتم تخصيصها منذ عام 1979 فيما عقب عليه النائب محمد العتمانى أنه لا يقصد أرض المثلث ولكن هناك آلاف الأفدنة التى تم ردمها.

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التحرير