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البرلمان يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة 2016

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البرلمان يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة 2016 البرلمان يوافق على الحساب الختامي للموازنة العامة 2016

التحرير

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015/2016، ومشروعات قوانين ربط حساب ختامي الهيئات الاقتصادية عن نفس العام المالي.

وأعلن رئيس المجلس، في الجلسة العامة، أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، ليتم مراجعته على أن يتم إعادته مرة أخرى قبل الصدور في صورة قانون.

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وطالب من الأمانة العامة مراعاة أن قوانين الموازنة "شكلية" تصدر من السلطة التنفيذية، وليس قوانين موضوعية، لذلك لابد من مراعاة ذلك، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية تلزم البرلمان بالعرض على مجلس الدولة.

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التحرير

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