«تنظيم الإعلام» يقدم بلاغا للنائب العام يتهم «عيسى» بإثارة الفتنة

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أرسل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابًا إلى نقيب الصحفيين، يطالبه بالتحقيق مع إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة المقال؛ لنشره 6 مقالات، اتهمه بأنها تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط وتؤكد للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم.

وطالب مكرم، في خطابة لنقابة الصحفيين باتخاذ اللازم تجاه ناشر الجريدة إبراهيم عيسى؛ قائلاً "إن ظروف البلاد لا تحتمل مثل هذه المعالجات"، حسب نص الخطاب، موضحًا في خطابه، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام؛ للمطالبة بالتحقيق فيما شملته هذه المقالات.

وقال مكرم في نص الخطاب، "ولأن النقابة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن حساب أعضائها، فإنني أترك لمجلس النقابة اتخاذ ما ترونه مناسبًا".

وفي سياق منفصل، قال مكرم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المجلس تلقي ٦ شكاوى من المواقع المصرية التي تم حجبها، لافتًا الى أن هناك ٣ شكاوى تخص مواقع يملكها أشخاص تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة تحفظ الأموال باعتبارها أموال الاخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية.

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وأضاف، أن الشكاوى الثلاثة تخص (البورصة، وديلي نيوز إيجيبت، والمصريون )، معلقًا "هذا أمر قضاء ولا حيلة للمجلس في هذا الأمر، ولسنا أصحاب اتهام ولم نتحفظ على أموالهم، هم الذين ذكروا ذلك"، في إشارة لأصحاب الشكاوى.

وفيما يخص الثلاثة مواقع المتبقية، قال مكرم، (مصر العربية ومدى مصر وبوابة القاهرة)، سيشكل المجلس لجنة من هيئة المكتب والمستشار القانوني للمجلس، وحاتم زكريا، بصفته سكرتير عام النقابة وستعقد اجتماعًا الأحد المقبل لدراسة الوضع القانوني.