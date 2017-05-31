حظك اليوم برج الدلو الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: القمر في الأسد يعاكسك، ويزيد من تأثيراته أورانوس في برج الحمل ما قد يعني ضرورة تجنب المجازافات والمغامرات



عاطفياً: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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