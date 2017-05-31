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الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان قمح.. و125 ألف فدان فول بلدي

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مصراوي Masrawy

الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان قمح.. و125 ألف فدان فول بلدي

08:04 م الأربعاء 31 مايو 2017

الزراعة: حصاد 3 ملايين فدان قمح.. و125 ألف فدان فول بلدي

كتب - أحمد مسعد:
كشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، اليوم الأربعاء، بشأن حصاد محصولي القمح والفول البلدي، يوضح حصاد 3 ملايين و92 ألفا و186 فدانا منذ بدء موسم الحصاد، من إجمالي المساحات المنزرعة والتي بلغت 3 ملايين و136 ألفا و147 فدان، بالإضافة إلى الانتهاء من حصاد الفول البلدي بمساحة 125 ألفا و285 فدانا.

وكشف تقرير الخدمات الزراعية، في بيان اليوم، أنه جار حصاد القمح وحصر المساحات التي تم حصادها يوميا من قبل مديريات الزراعة، ومتابعة عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقاً للضوابط المعلنة بالقرار الوزاري المشترك، لوزارات والزراعة والمالية، وبالأسعار التي تم الإعلان عنها، وهي 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

كانت وزارة الزراعة شكلت غرفة عمليات مركزية من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية لمتابعة توريد المحصول بجميع النقاط المحددة والتي يتم توريدها للشون والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وسرعة الإبلاغ عن أي معوقات تواجه عمليات توريد القمح وحلها فورا، ووضع جميع التسهيلات لمزارعي القمح لتوريد محصولهم دون عقبات.

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