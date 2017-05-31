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«أوراوا» الياباني يتأهل إلى دور الـ 8 من أبطال آسيا

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«أوراوا» الياباني يتأهل إلى دور الـ 8 من أبطال آسيا «أوراوا» الياباني يتأهل إلى دور الـ 8 من أبطال آسيا

التحرير

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تغلب فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني على فريق جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الالأربعاء، على استاد سايتاما 2002، في إياب الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا.

افتتح شينزو كوروكي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 18، قبل أن يضيف تاداناري لي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 33.

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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الفريق الياباني، بهدفين نظيفين، وهي نتيجة مباراة الذهاب نفسها التي فاز بها الفريق الكوري، ليتجها إلى الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة الـ 114 سجل ريوتا موريواكي ثالث أهداف الفريق الياباني، ليتأهل إلى دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا.

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التحرير

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