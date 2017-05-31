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حظك اليوم برج السرطان الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تعقد صداقات جديدة مهمة، ويحل الاطمئنان مكان القلق والريبة

عاطفياً: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيداً فقد تباشر علاقة متينة وثابتة

صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار