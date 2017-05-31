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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تتحسن الأحوال فتشعر بجو أكثر أماناً، كما يحمل اليك هذا اليوم طالعاً جيداً وحظاً كبيراً يسهل لك مغامرة مادية

عاطفياً: لا تبرّر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر، ولا تدع النقاش يؤدي الى توتر العلاقة به

صحياً: حاول الحفاظ على رشاقتك، لكن لا تتبع حمية قاسية تكون نتائجها سلبية جداً

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار