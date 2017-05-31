مسؤول في الناتو: من غير المرجح أن تستضيف تركيا القمة المقبلة للحلف

برلين (د ب أ)

قال مسؤول في منظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو)، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاربعاء، إنه من غير المرجح ان تستضيف تركيا القمة المقبلة للحلف في عام 2019.

ووفقا للمسؤول فمن المرجح ان تعقد قمة 2019 لزعماء الناتو في المقر الرئيسي في بروكسل.

وتعد تركيا واحدة من الدول الاعضاء التي عرضت استضافة القمة السنوية التي تصادف الذكرى الـ70 للحلف.

ولكن بما أن تركيا ليست عضوا مؤسسا في حلف الناتو، فمن المرجح أن يتم اختيار مضيف العام المقبل من إحدى الدول المؤسسة.

وذكرت صحيفة (دي فيلت) الالمانية في وقت سابق أن حلفاء الناتو رفضوا عرضا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لاستضافة القمة السنوية في تركيا العام القادم.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها انهم لا يرغبون في تعزيز المكانة الدولية لتركيا، ويريدون تجنب الانطباع بان التحالف يدعم السياسات الداخلية للحكومة التركية.

يذكر أن الناخبين الأتراك اتفقوا على الإصلاحات الدستورية في استفتاء، عقد الشهر الماضي، مش شأنه أي يوسع صلاحيات الرئاسة إلى حد كبير، مما أثار المخاوف بشأن الضوابط والتوازنات، واستبداد أردوغان المتزايد.

ووفقا للتقرير فإن بلجيكا مستعدة لاستضافة القمة في بروكسل عام 2018.

واضاف التقرير ان وزراء دفاع الناتو سيتخذون قرارا حول مكان انعقاد القمة في اجتماعهم الدوري في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

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