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السيسي يدعو رجال الأعمال في أوروجواي للاستثمار بمحور قناة السويس

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مصراوي Masrawy

يدعو رجال الأعمال في أوروجواي للاستثمار بمحور قناة السويس

07:44 م الأربعاء 31 مايو 2017

السيسي يدعو رجال الأعمال في أوروجواي للاستثمار بمحور قناة السويس

القاهرة - مصراوي:
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرب دخول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين وتجمع (الميركوسور) حيز النفاذ، وهو ما سيُسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في التجمع، ومنها أوروجواي، كما سيفتح منافذ جديدة للمنتجات المصرية في دول أمريكا الجنوبية بصفة عامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش لقاء الرئيس السيسي، ورئيس أوروجواي تاباري فاسكيز اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية.

ودعا الرئيس السيسي المستثمرين ورجال الأعمال في أوروجواي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في مصر، ولاسيما في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي يهدف إلى تحويل هذه المنطقة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، ويتيح لمنتجات أوروجواي النفاذ إلى الأسواق المجاورة بالمنطقتين العربية والافريقية.

وقال الرئيس: "لمستُ خلال المباحثات مع الرئيس "فاسكيز" وجود قدر كبير من التوافق في الرؤى بين مصر وأوروجواي حول مختلف القضايا الدولية، واتفقنا على استمرار التنسيق الجاري بين البلدين في إطار عضويتهما الحالية غير الدائمة في مجلس الأمن إزاء كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والوضع فى الشرق الأوسط، واللاجئين، والهجرة غير الشرعية، ونزع السلاح، والبيئة وتغير المناخ".

وأشار السيسي إلى أن المباحثات أكدت ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما في ذلك التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، والأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

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