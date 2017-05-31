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بالصور.. استمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة بالفيوم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة بالفيوم

07:32 م الأربعاء 31 مايو 2017

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الفيوم – حسين فتحي:
نفذت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة تحت إشراف المحاسب السيد موسى رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد حمدي صالح مساعد رئيس المدينة لشؤون الإزالات، بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة، لإزالة تعديات عدد من الجمعيات الأهلية على أراضي وأملاك الدولة، التي كان يمثل أصحابها قوة ضغط ونفوذ على الجهاز التنفيذي منذ سنوات.

وبدأت الحملة بإزالة تعديات جمعية 25 يناير على مساحة 1479 فدانًا، وجمعية الأرض الخضراء على مساحة 100 فدان بطريق أسيوط الغربي، بالإضافة إلى إزالة تعديات جمعية طلائع الأمن الغذائي على مساحة 681 فدانًا و12 قيراطًا و14 سهمًا بقرية الناصرية بمركز الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم الدكتور جمال سامى استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة للحفاظ على المال العام، مشددًا على أنه لا تهاون في ردع المتعدين، لافتًا إلى وجود تنسيق دائم مع جميع الأجهزة الرقابية وقوات الجيش والشرطة لإزالة كافة التعديات.

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