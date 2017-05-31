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حمادة أنور: ستانلي لم يحجز مكانين في القائمة الإفريقية

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حمادة أنور: ستانلي لم يحجز مكانين في القائمة الإفريقية حمادة أنور: ستانلي لم يحجز مكانين في القائمة الإفريقية

التحرير

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كشف حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن أن ما تردد عن حجز النيجيري ستانلي أوهاتشي لمكانين في قائمة الفريق الإفريقية في حالة استمراره مع الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته "غير صحيح".

وقال حمادة أنور، حالة ستانلي ينطبق عليها لاعب معار إلى الزمالك، وفي حالة استمراره لن يحصل على مكان جديد، وسيكون بنفس القيد؛ لأن الإعارة مستمرة مع نفس النادي المقيد به اللاعب.

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وأشار المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، حالة ستانلي تختلف عن حالة إبراهيم صلاح في الموسم الماضي، لأن إبراهيم صلاح كان مقيد بالقائمة الإفريقية وخرج من قائمة الفريق المحلية للإعارة لنادي سموحة، ثم عاد من جديد للفريق بنهاية الموسم، وبالتالي يتم قيده بقيد جديد لأنه خرج من قائمة الفريق المحلية.

وأضاف حمادة أنور، ستانلي في حالة استمراره لن يحصل على مكان جديد وقيده مستمر ولوائح الاتحاد الإفريقي تنص على ذلك، إذ لن يكلفنا استمرار ستانلي مكانين في القائمة كما ردد البعض.

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التحرير

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