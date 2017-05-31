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مسئولو الزمالك يستقبلون اتحاد العاصمة بمطار برج العرب

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مسئولو الزمالك يستقبلون اتحاد العاصمة بمطار برج العرب مسئولو الزمالك يستقبلون اتحاد العاصمة بمطار برج العرب

التحرير

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حرص مسئولو العلاقات العامة بنادي على استقبال بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مطار برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة، في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

ووصلت بعثة اتحاد العاصمة إلى الإسكندرية على متن طائرة خاصة للفريق الجزائري في بعثة تضم 46 فردا. 

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وتأكد نادي الزمالك من تسهيل وصول النادي الجزائري مطار برج العرب بالإسكندرية والتوجه إلى مقر الإقامة. 

وكان مندوب من نادي اتحاد العاصمة حضر قبل الفريق، وتفقد أماكن الإقامة وملاعب التدريبات قبل وصول البعثة ورافقه مسئولو الزمالك.

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التحرير

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