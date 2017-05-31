السيسي يُشيد بمشاركة أوروجواي في القوة متعددة الجنسيات بسيناء

القاهرة - مصراوي:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمستوى العلاقات بين بين مصر وأوروجواي، مؤكدًا على تطلعه للعمل على دفع أطر التعاون الثنائي فى شتى المجالات، وتعزيز علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، وتكثيف التعاون والتنسيق على كافة المستويات وفى مختلف المحافل الدولية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش لقاء الرئيس السيسي، رئيس أوروجواي تاباري فازكيز اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمشاركة أوروجواي الفعّالة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء، بما يعكس تفهم أوروجواي لأهمية إرساء السلام في المنطقة.

وقال الرئيس: "تطرقنا خلال مباحثاتنا إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، واتفقنا على العمل من أجل استثمار الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى إطار التعاون جنوب/جنوب، ومجموعة الـ 77، وتجمع الدول العربية اللاتينية".



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