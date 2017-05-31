محافظ الدقهلية: وضع حجر أساس "المنصورة الجديدة" عقب عيد الفطر

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وضع حجر الأساس لمدينة المنصورة الجديدة عقب عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع المنصورة الجديدة بالكامل خلال سنتين من بدء التنفيذ.

ونفي المحافظ ما تردد بشأن إلغاء تخصيص أرض المنصورة الجديدة، مؤكدًا أن ما تردد بهذا الشأن لا أساس له من الصحة ويتم ترديده من بعض الأشخاص بغرض المزايدة على الدولة ومؤسساتها.

وطالب الشعراوي، بتحري الدقة في تداول المعلومات، مؤكدًا بأنه لا يعتد بأي تصريحات بهذا الشأن، إلا من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أكد المحافظ، البدء في وضع تخطيط وتصور كامل لتطوير مصيف جمصة ليكون أحد المصايف الحضارية التي تليق بمحافظة الدقهلية باعتباره متنفسًا سياحيًّا.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة