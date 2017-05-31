الفريق حجازي يلتقي قائد حلف شمال الأطلنطي للتطوير
الفريق حجازي يلتقي قائد حلف شمال الأطلنطي للتطوير
06:39 م الأربعاء 31 مايو 2017
الفريق حجازي يلتقي قائد حلف شمال الأطلنطي للتطوير
كتب- مصطفى المنشاوي
التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الفريق دينيس ميرسير قائد قيادة حلف شمال الأطلنطي للتطوير، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة وحلف شمال الأطلنطي، في ظل تطورات الأوضاع الراهنة والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد رئيس الأركان علي عمق الروابط الراسخة التي تجمع مصر بحلف شمال الاطلنطي والدول الأعضاء به، معرباً عن تطلع مصر إلى المزيد من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين القوات المسلحة وقوات الحلف في المجالات العسكرية المشتركة.
وأشاد قائد قيادة حلف شمال الأطلنطي بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الارهاب والتطرف، ودورها الداعم للامن والاستقرار علي المستويين الاقليمي والدولي.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
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