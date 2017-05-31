رئيس الفلبين يرد على هجوم ابنة كلينتون: هل انتقدت علاقة والدك بمونيكا لوينسكي

مانيلا (د ب أ)

رد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، على هجوم تشيلسي كلينتون عليه، حيث انتقدت تصريحاته المتعلقة بالاغتصاب وطرحه لعلاقة والدها المزعومة بمونيكا لوينسكي.

وكانت كلينتون وصفت دوتيرتي بأنه "بلطجي قاتل لا يعبأ بحقوق الإنسان" عندما قال الرئيس الفلبيني للجنود الذين سيتم إرسالهم لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ إنه قد يذهب إلى السجن بدلا منهم حتى إذا اغتصب كل منهم ثلاث نساء.

وقالت في تغريدة عبر موقع تويتر "الاغتصاب ليس مزحة مطلقا".

وقال دوتيرتي إنه لم يكن يمزح عندما أدلى بتلك التصريحات، التي قوبلت بانتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة، وقال إنه كان يتحدث بسخرية.

وذكر الرئيس أن: "تشيلسي مثلا، انتقدتني بسبب مزحة الاغتصاب. لكنى لم أكن أمزح. كنت أتحدث بسخرية، استمعوا إلى الخطاب".

وأضاف: "سأقول لها، عندما كان والدك رئيس الولايات المتحدة آنذاك يقيم علاقات جنسية مع لوينسكي والفتيات هناك في البيت الأبيض، كيف كان شعورك؟ هل انتقدت والدك؟".

يذكر أن والد تشيلسي، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون تورط في فضيحة عام 1998 عندما خضع لتحقيق بسبب إقامة علاقة مع المتدربة بالبيت الابيض لوينسكي آنذاك.

وهذه المرة الثانية التي يمزح فيها دوتيرتي حول الاغتصاب في خطاب منذ العام الماضي.

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