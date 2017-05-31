رئيس الفلبين يرد على هجوم ابنة كلينتون: هل انتقدت علاقة والدك بمونيكا لوينسكي
رئيس الفلبين يرد على هجوم ابنة كلينتون: هل انتقدت علاقة والدك بمونيكا لوينسكي
06:10 م الأربعاء 31 مايو 2017
مانيلا (د ب أ)
رد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، على هجوم تشيلسي كلينتون عليه، حيث انتقدت تصريحاته المتعلقة بالاغتصاب وطرحه لعلاقة والدها المزعومة بمونيكا لوينسكي.
وكانت كلينتون وصفت دوتيرتي بأنه "بلطجي قاتل لا يعبأ بحقوق الإنسان" عندما قال الرئيس الفلبيني للجنود الذين سيتم إرسالهم لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ إنه قد يذهب إلى السجن بدلا منهم حتى إذا اغتصب كل منهم ثلاث نساء.
وقالت في تغريدة عبر موقع تويتر "الاغتصاب ليس مزحة مطلقا".
وقال دوتيرتي إنه لم يكن يمزح عندما أدلى بتلك التصريحات، التي قوبلت بانتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة، وقال إنه كان يتحدث بسخرية.
وذكر الرئيس أن: "تشيلسي مثلا، انتقدتني بسبب مزحة الاغتصاب. لكنى لم أكن أمزح. كنت أتحدث بسخرية، استمعوا إلى الخطاب".
وأضاف: "سأقول لها، عندما كان والدك رئيس الولايات المتحدة آنذاك يقيم علاقات جنسية مع لوينسكي والفتيات هناك في البيت الأبيض، كيف كان شعورك؟ هل انتقدت والدك؟".
يذكر أن والد تشيلسي، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون تورط في فضيحة عام 1998 عندما خضع لتحقيق بسبب إقامة علاقة مع المتدربة بالبيت الابيض لوينسكي آنذاك.
وهذه المرة الثانية التي يمزح فيها دوتيرتي حول الاغتصاب في خطاب منذ العام الماضي.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قائد عسكري فلبيني "يعتذر للمسلمين" عن مداهمة مواقع متشددين في أول
-
الرئيس الفلبيني يسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا خلال زيارته لموسكو
-
الفلبين: حظر التدخين بأمر الرئيس
-
بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
سفير قطر يصل القاهرة قادما من الدوحةأخبار
-
بالصور.. تفحم أتوبيس عمال بالعاشر من رمضانأخبار
-
بعدما اختارت "ضرتها".. تجربة زوجة مصرية تثير جدلاً على السوشيال ميديافنون
-
التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:أخبار
-
بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربهأخبار
-
سما المصري تتعرض لموقف محرج بسبب تعليق لها على صورة لعمرو أديبفنون