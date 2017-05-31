أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32 -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - "محمود كهربا" يتعرض لعقوبات من نادي الزمالك لمشاركته فى أحد برامج رمضان -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر: الإسلام والمسيحية يتعاونان من أجل عالم يسوده التسامح والسلام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر: الإسلام والمسيحية يتعاونان من أجل عالم يسوده التسامح والسلام

06:02 م الأربعاء 31 مايو 2017

  • عرض 2 صورة

    29e9af2aee.jpg

  • عرض 2 صورة

    2973c2eee8.jpg

إعادة الألبوم

رئيس الوزراء يوجه بالاستفادة من الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها

الألبوم التالى

رئيس الوزراء يوجه بالاستفادة من الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها

كتب - محمود مصطفى:
أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام هو دين الرحمة والمسيحية هي دين المحبة، وهما يتعاونان اليوم ويتعانقان من أجل عالم يسوده التسامح والسلام والحوار، مشددًا على أن "ما يحدث هو إرهاب يقصد به اغتيال المسلمين كما يغتال إخواننا المسيحيين".

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر اليوم الأربعاء، وفد مجلس رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية في أستراليا ونيوزيلاندا، خلال زيارته للقاهرة.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يقدر زيارة وفد مجلس رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية في أستراليا ونيوزيلاندا إلى مشيخة الأزهر؛ لتقديم واجب العزاء في الحادث الإرهابي الذي جرح قلوب كل المصريين وآلامهم، موجهًا الشكر للوفد على زيارته الإنسانية ووقوفه بجانب الشعب المصري المتآخي والمتسامح تحت مظلة وطن واحد، ولكل من يحرص على نشر السلام.

من جانبه، قال الوفد الكنسي إن زيارته اليوم إلى الأزهر الشريف "لتقديم خالص التعازي في المصاب الجلل الذي ألم بأبناء الوطن الواحد، وتعبيرًا عن وقوفنا وتضامننا مع آلام الشعب المصري الناتجة عن الحادث الإرهابي".

وأشاد الوفد بجهود الإمام الأكبر في نشر السلام العالمي، وبجولات الحوار التي عقدها فضيلته مع القادة الدينيين حول العالم، وبمؤتمرات الأزهر التي تواجه الفكر المتطرف والإرهابي، وتعمل على نشر ثقافة السلام والتسامح، وتدعو إلى حذف مصطلح الأقليات واستبداله بمصطلح المواطنة.

كما أشاد الوفد بمشروع القانون الذي يعده الأزهر الشريف لتجريم الحض على الكراهية والعنف باسم الدين، مؤكدًا أن الخطوات التي يقوم بها شيخ الأزهر خطوات مهمة على طريق إرساء السلام في والعالم، قائلًا: "ولا يسعنا إلا أن نضم صوتنا إلى صوت من قال لفضيلتكم: إن الإمام الأكبر أصبح أيقونة للسلام".


مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شيخ الأزهر يحذر من مخاطر قضاء

    شيخ الأزهر يحذر من مخاطر قضاء "الغريزة" خارج إطار الزواج الشرعي

    أخبار
  • صرف مكافأة 400 جنيه للعاملين بالأزهر بمناسبة شهر رمضان

    صرف مكافأة 400 جنيه للعاملين بالأزهر بمناسبة شهر رمضان

    أخبار
  • شيخ الأزهر يستدعي القائم بأعمال رئيس الجامعة لاجتماع عاجل بالمشيخة

    شيخ الأزهر يستدعي القائم بأعمال رئيس الجامعة لاجتماع عاجل بالمشيخة

    أخبار
  • رئيس جامعة الأزهر: اعتذرت عن منصبي بعد

    رئيس جامعة الأزهر: اعتذرت عن منصبي بعد "تصريحاتي عن الردة"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • التحريات:

    التحريات: "شاب إمبابة" مزق جسد والدته وشقيقه بـ10 طعناتأخبار

  • برلماني لـ علي عبدالعال:

    برلماني لـ علي عبدالعال: "إذا كُنت صغيرًا عندك فأنا في نظر دائرتيأخبار

  • سما المصري تتعرض لموقف محرج بسبب تعليق لها على صورة لعمرو أديب

    سما المصري تتعرض لموقف محرج بسبب تعليق لها على صورة لعمرو أديبفنون

  • بعد فوزه بأفضل كائن فضائي.. هكذا كانت ردة فعل

    بعد فوزه بأفضل كائن فضائي.. هكذا كانت ردة فعل "صديق إليسا" وديعهو وهي

  • قصة

    قصة "الدم والخيانة" بعين شمس.. محمد قُتِل دفاعًا عن شقيقته –(صور)أخبار

  • النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدب الطب الشرعي

    النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدبأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك