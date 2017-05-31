هجوم فاشل لـ"القوات السورية" على مواقع داعش شرق "سلمية"

دمشق - (د ب أ):

سقط 10 قتلى على الأقل من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها في ريف سلمية الشرقي خلال اشتباكات عنيفة مع مقاتلي تنظيم"داعش".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية إن القتلى جميعهم من مجموعات الدفاع الوطني التابعة للقوات الحكومية، وسقطوا خلال فراراهم من قرية البرغوثية شرق مدينة سلمية بحوالي 10 كم.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية فشلت في تحقيق أي تقدم على حساب تنظيم داعش بريف سلمية الشرقي خلال الهجوم الذي بدأته فجر اليوم الأربعاء ضد التنظيم حيث اضطرت إلى الانسحاب من قرية البرغوثية بعد اقل من 3 ساعات على دخولها بسبب الضغط العنيف من قبل مسلحي التنظيم على القوات الحكومية المهاجمة.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات القريبة والمباشرة بين القوات الحكومية ومسلحي "داعش" خفت وتيرتها خلال فترة بعد الظهر، في حين أغار الطيران الحربي السوري والروسي مجددا على قرية البرغوثية بالتوازي مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف على عموم مواقع "داعش" في ريف سلمية.

وكشفت المصادر عن أن الهجوم العسكري سيمتد إلى ناحية عقيربات التي تضم عشرات القرى والبلدات شرق سلمية، وتعد المركز الرئيسي لتنظيم داعش في المحافظة في محاولة لمساندة القوات الحكومية التي تقاتل تنظيم داعش في منطقة شاعر وجب الجراح بريف حمص المتاخم.

ويأتي الهجوم العسكري بعد نحو أسبوعين على هجوم مباغت شنه مقاتلو تنظيم داعش على قرية عقارب الصافية في ريف السلمية، في 18مايو، وتسبب في مقتل أكثر من 65 شخصا بينهم مدنيون وعسكريون، قبل انسحابهم إلى مواقعهم في عقيربات.

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