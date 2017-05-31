قبل موقعة كارديف 6 أرقام هامة عن الشامبيونزليج

التحرير

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تتجه الأنظار إلى العاصمة الويلزية كارديف، يوم 3 يونيو المقبل، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لما نشره موقع "ديلي ستار" البريطاني، اليوم الأربعاء، تستعرض "التحرير" في التقرير الآتي أبرز 8 أرقام حققها العديد من الأندية واللاعبين عن نهائيات هذه البطولة الأوروبية العريقة.

1- مواجهة بين الأكثر تتويجًا والأكثر إحباطًا بالنهائي

يجمع نهائي التشامبيونز ليج، هذا الموسم بين ريال مدريد، الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة (11 مرة)، وخاض 14 نهائيًا، ويوفنتوس صاحب أكبر عدد من الهزائم في النهائيات، وهي 6 مرات، أعوام: (1973، 1983، 1997، 1998، 2003، 2015).

2- نهائي الأرقام القياسية

شهد لقاء ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت بموسم 1959 - 1960 العديد من الأرقام القياسية، ما زال هذا النهائي الذي أقيم على ملعب هامبدن بارك بمدينة جلاسجو الاسكتلندية في مايو عام 1960، هو الأبرز من حيث الأرقام القياسية، إذ انتهت المباراة بفوز الريال تحت قيادة المدرب مونيوز بنتيجة (7-3)، لتصبح هذه المباراة واحدة من المواجهات النهائية التي انتهت بأكبر فارق أهداف بين الخصمين في تاريخ البطولة الأوروبية، بجانب نتيجة 4-0 التي انتهت بها مباريات بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد، موسم 1973-1974).

3- يوفنتوس قد ينضم للفرق التي "لا تقهر"

إذا فاز فريق "السيدة العجوز" على الريال، سيصبح ضمن الأندية التي تمكنت من التتويج بالبطولة، دون أن تمنى بهزيمة واحدة في مشوارها نحو اللقب، وحتى الآن، تمكن من تحقيق ذلك بالفعل كل من ميلان في عامي 1989، 1994، وآياكس 1972، 1995، وبرشلونة (2006)، وإنترميلان (1964)، وليفربول (1981، 1984)، ومانشستر يونايتد (1999، و2008)

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4 - كريستيانو رونالدو هداف وبطل.

يعتبر النجم البرتغالي، هو اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافًا في مبارتين نهائيتين، لصالح فريقين مختلفين في الشامبيونزليج، وتوج باللقب، حيث حقق ذلك بين صفوف مانشستر يونايتد عام 2008، ثم مع ريال مدريد في 2014.

5- سيدورف وإيتو في الصدارة

يعتبر كل من الهولندي كلارنس سيدورف، والكاميروني صامويل إيتو، اللاعبين الوحيدين، اللذين فازا بلقب دوري الأبطال مع 3 أندية مختلفة، وحقق سيدورف هذا الأمر مع أياكس (1994- 1995)، ثم مع ريال مدريد (1997- 1998)، وميلان (2002- 2003)، فيما توج إيتو باللقب مع الملكي (1999-2000)، وبرشلونة (2005-2006، و2008-2009)، وإنتر ميلانو (2009- 2010).

6 - جوارديولا.. أصغر مدرب يتوج بالتشامبيونز ليج

أصبح الإسباني بيب جوارديولا، حين كان عمره 38 عامًا، و129 يومًا، أصغر مدرب يفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد أن قاد برشلونة، للقب في موسم 2008- 2009، على حساب مانشستر يونايتد.

كما يعتبر جوارديولا بين 7 أشخاص نالوا شرف التتويج بكأس البطولة كلاعبين ومدربين، وهم ميجيل مونيوز، وجيوفاني تراباتوني، ويوهان كرويف، وأنشيلوتي، وفرانك ريكارد، وزين الدين زيدان، مدرب الريال الحالي.