جلسة مغلقة بين زيدان واللاعبين استعدادا ليوفنتوس

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أنهى فريق ريال مدريد الإسباني تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو أول مران مغلق يجريه الفريق الملكي.

واستغل زين الدين زيدان المدير الفني للبلانكو المران، لوضع التفاصيل التكتيكية للمباراة بحضور جميع اللاعبين باستثناء غياب وحيد لفابيو كوينتراو، الذي أدى تدريبات استشفائية بسبب معاناته من الإصابة..

وبعد المران المفتوح بالأمس الذي أنهى به لاعبو الفريق الملكي يومين من الراحة، وبدأوا في التفكير في نهائي دوري أبطال أوروبا، عادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة الرياضية بجلسة مغلقة جمعت زيدان باللاعبين.

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وشهد المران تمارين الإحماء وامتلاك الكرة والضغط على الخصم والتسديد على المرمى واللعب في مساحات ضيقة.

وشهد المران ايضا تواجد الويلزي جاريث بيل، الذي يؤدي تدريبات تأهيلية لإستعادة لياقته، في محاولة منه للمشاركة في النهائي ولو لدقائق في موطنه، مدينة كارديف التي ستستضيف النهائي.

وعلى الرغم من أنه أقر أمس أنه لم يتعاف تماما، إلا أنه يأمل في أن يتمكن من العودة إلى المباريات بعد إصابته العضلية الأخيرة.